Полуфинал: как прошел 13 эфир Голоса країни

Есть четверка участников финала!

Сегодня, 14 апреля, состоялся 13 выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 14 апреля, на канале 1+1 состоялся тринадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. Это был второй прямой эфир девятого сезона главного вокального шоу страны.

Начался второй прямой эфир с представления звездных наставников, что, как и всегда, выглядело очень эффектно. Но затем, конечно, за дело взялись участники. Первой на сцену вышла Оксана Муха, с культовой украинской песней - "Два кольори"!

Соперником Оксаны в команде Дана Балана был Хайтам Мохаммед, который полюбился многим украинским зрителям. Да и композиция, надо сказать, была подобрана отменно!

Дальше - больше. На сцену вышел ОН - Дан Балан, который выступил вместе со своими подопечными. "Hold on Love" - песня, которая никого не оставила равнодушным.

А дальше была самая неприятная, как для тренера, часть шоу - голосование. Звездный наставник отдал 51% Оксане Мухе и 49% Рафи Хейтаму. Зрители оценилили выступление солистов в 90% и 10%, соответственно. Таким образом в финал 9 сезона шоу "Голос країни" прошла Оксана Муха. Пожалуй, закономерно и справедливо.

Команда Потапа

Первой с сильным вокальным кавером на хит Уитни Хьюстон выступила Карина Арсентьева. Начало - лучше не придумаешь!

У Карины была очень сильная конкурентка в лице Виктории Ягич, которая пользовалась, к тому же, доверием у тренера. Виктория исполнила композицию "Цвіте терен", однако было заметно, что волнение не позволило ей проявить все свои сильные стороны.

Зажигательное трио, когда к девушкам присоединился их тренер, просто порвало зал с песней "Найкращий день". Потап сказал, что посвящает эту песню Дану Балану и Тине Кароль.

Тем не менее, Потапу необходимо было сделать выбор и он решил отадть 51% голосов Карине, а 49%, Виктории. Зрители выбор тренера поддержали, проголосовав 60% на 40%, соответственно. Таким образом второй финалисткой 9 сезона шоу стала Карина Арсентьева.

Команда Монатика

Второй прямой эфир баловал зрителей красивыми украинскими песнями, а Виктория Олейник исполнила композицию "Соколята".

Андрей Карпов, в свою очередь, исполнил очень стильную и красивую композицию - "Still got the blues". При этом Андрей продемонстрировал свои навыки владения саксофоном.

Мог ли Монатик исполнить со своими подопечными не зажигательную песню? Ответ, конечно же, очевиден. Подвижно, ярко и сильно - композиция "Uptown Funk" .

В этом сезоне Монатик уже неоднократно заявлял, что не понимает, почему Андрей до сих пор занимается часами, а не выступает на большой сцене. Однако свой выбор тренер сделал в пользу Виктории - 51% против 49%. Зрители, к слову, этот выбор разделили, отдав большую часть голосов именно за Викторию Олейник, которая прошла в финал!

Команда Тины Кароль

Мужская битва произошла в команды очаровательного тренера, а первым на сцену вышел главный фаворит сезона - Дэвид Аксельрод.

После этого на сцену вышел участник нац.отбора на Евровидение, Андрей Хайат. Обратите внимание на выбор песни - очень интересно!

А как мужчины зажгли на сцене вместе с Тиной во время выступления в тройке. Словами не передать.

Голосование удивило многих, ведь Тина Кароль отдала всего на 2% голосов больше именно Андрею - 51% против 49%, а вот зрители вывели Хайта в финал - 68% против 32%.

Таким образом, в финал шоу вышли четыре исполнителя:

Оксана Муха (команда Дана Балана)

Карина Арсентьева (команда Потапа)

Виктория Олейник (команда Монатика)

Андрей Хайат (команда Тины Кароль)

Кроме того, во время эфира на шоу выступило много звездных гостей.