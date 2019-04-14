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Голос країни 2019: 13 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    14.04.2019 - 11:12
Голос країни 2019: 13 выпуск смотреть онлайн
Сегодня страна узнает имена всех финалистов сезона!

Сегодня, 14 апреля, состоится тринадцатый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 14 апреля, на телеканале 1+1 состоится 13 эфир вокального шоу Голос країни 9. Именно сегодня зрители узнают имена всех финалистов сезона!

Голос країни 2019: 13 выпуск смотреть онлайн

Как и всегда, продюсеры шоу обещают невероятно интересный и зрелищный эфир, но главное, что именно сегодня непосредственными участниками шоу станут звездные наставники, которые выйдут на сцену вместе со своими подопечными.

Некоторые участники проекта уже успели поделиться своими "планами" на сегодняшний эфир. Так, например, один из фаворитов девятого сезона главного вокального шоу страны, Дэвид Аксельрод, исполнит композицию легендарного Николая Мозгового. 

С другой стороны, участница из команды Дана Балана, Оксана Муха, конечно же, исполнит песню, которую ранее исполняла Квитка Цисык. Назвав эту композицию важной для кажого украинца, и той композицией, которая напрямую ассоциируется с украинским народом. 

Главной "бомбой" эфира станет выступление популярных украинских звезд. Открытие последнего времени, Alyona Alyona, уже культовая группа Время и Стекло, экс-участница шоу, TAYANNA и даже Кристина Соловий. 

Двенадцатый эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. 

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