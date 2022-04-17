Как получить загранпаспорт во время войны: пошаговая инструкция

Во время войны в Украине также можно оформить загранпаспорт. Такая процедура возможна, но протекает она с определенными особоливостями.
В материале Styler читайте, как сейчас в Украине оформить загранпаспорт.
Актуальную информацию о местонахождении, графике работы можно получить, обратившись в территориальные органы. Их контакты вы можете посмотреть по ссылке.
Также работают "горячие линии" ДМС:
+38 (050) 138-29-11 (Vodafon) – только голосовые звонки;
+38 (096) 915-00-28 (Киевстар) – голосовые звонки; за этим номером вы также имеете возможность пообщаться с оператором в мессенджере “Whatsapp” с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков);
+38 (096) 033-24-42 (Киевстар) – голосовые звонки; за этим номером вы также имеете возможность пообщаться с оператором в мессенджере “Whatsapp” с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).
Время работы "горячей линии": с 9:00 до 18:00.
Оформить документы можно в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства.
Для внесения данных о несовершеннолетних детях в загранпаспорт одного из родителей следует предоставить:
Для продления действия загранпаспорта на 5 лет следует подать заявление установленной формы и паспорт.
Внести данные о несовершеннолетних детей в загранпаспорт одного из родителей или продлить свой загранпаспорт можно также через дипломатические / консульские представительства Украины.
Оплатить услуги по оформлению паспорта гражданина Украины в форме карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно на официальном веб-сайте Государственной миграционной службы Украины с помощью соответствующего электронного сервиса "Онлайн-оплата услуг".
Сервис доступен по ссылке.
Обратите внимание: оплата услуг с помощью указанного сервиса доступна для ограниченного перечня подразделений ГМС, а именно – тех, которые находятся вне зоны проведения активных боевых действий.
Также оплатить услуги по оформлению документов также можно самостоятельно в любом выбранном вами банке (реквизиты для оплаты услуг можно получить с помощью электронного сервиса Платежные реквизиты.
Как мы ранее сообщали, в столице возобновили работу центры предоставления административных услуг.