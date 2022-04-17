Як отримати закордонний паспорт під час війни: покрокова інструкція

Під час війни в Україні також можна оформити закордонний паспорт. Така процедура можлива, але протікає вона з певними особоливостями.
В матеріалі Styler читайте, як зараз в Україні оформити закордонний паспорт.
Актуальну інформацію щодо місцезнаходження, графіка роботи можна отримати, звернувшись до територіальних органів. Їхні контакти ви можете подивитися за посиланням.
Також працюють "гарячі лінії" ДМС:
+38 (050) 138-29-11 (Vodafon) – тільки голосові дзвінки;
+38 (096) 915-00-28 (Київстар) – голосові дзвінки; за цим номером ви також маєте можливість поспілкуватися з оператором у месенджері “Whatsapp” за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків);
+38 (096) 033-24-42 (Київстар) – голосові дзвінки; за цим номером ви також маєте можливість поспілкуватися з оператором у месенджері “Whatsapp” за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).
Час роботи "гарячої лінії": з 9:00 до 18:00.
Оформити документи можна у будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.
Для внесення даних про неповнолітніх дітей у закордонний паспорт одного з батьків слід надати:
Для продовження дії закордонного паспорта на 5 років слід подати заяву встановленої форми та паспорт.
Внести дані про неповнолітніх дітей у закордонний паспорт одного з батьків чи продовжити свій закордонний паспорт можна також через дипломатичні/консульські представництва України.
Оплатити послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України за допомогою відповідного електронного сервісу "Онлайн-оплата послуг".
Сервіс доступний за лінком
Зверніть увагу: оплата послуг за допомогою зазначеного сервісу доступна для обмеженого переліку підрозділів ДМС, а саме – тих, які знаходяться поза зоною проведення активних бойових дій.
Також оплатити послуги з оформлення документів також можна самостійно у будь-якому обраному вами банку (реквізити для оплати послуг можна отримати за допомогою електронного сервісу Платіжні реквізити.
Як ми раніше повідомляли, у столиці відновили роботу центри надання адміністративних послуг.