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Кто может получить вакцину первым: список приоритетов в Украине

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 19:00
Кто может получить вакцину первым: список приоритетов в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается (фото: Buda Mendes/Getty Images)
Автор: Styler

На вакцинацию в Украине записались уже свыше 44 000 человек. И желающих становится все больше с каждым днем.

Но подготовка к вакцинации, как показала практика, это довольно непростая задача с точки зрения производства, логистики, в конце концов, бюрократических процедур. Поэтому далеко не каждый может прямо сейчас прийти в больницу и вакцинироваться.

Кто же имеет первоочередное право на вакцинацию от коронавируса - читайте в нашем материале.

Кто первым может получить вакцину в Украине

Узнать, можете ли вы оперативно вакцинироваться Covishield/AstraZeneca сейчас, - очень просто. Стоит лишь пересмотреть вот этот приоритетный список групп, которые получат вакцину от COVID на первом этапе.

Итак, в приоритете на вакцинацию сегодня являются:

  • медицинские работники, включая лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии пандемии;
  • военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
  • пожилые люди (60 лет и старше);
  • работники важных структур государственной безопасности: ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
  • учителя и другие работники сферы образования;
  • люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
  • другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутые группы.

Кроме того, к этому списку относятся и взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и высоким риском возникновения осложнений или наступление смерти вследствие COVID-19. Речь идет про:

  • заболевания эндокринной системы
  • онкологические заболевания
  • сердечно-сосудистые заболевания
  • хронические респираторные заболевания
  • хронические заболевания мочевыделительной системы
  • хронические заболевания нервной системы
  • хронические заболевания органов кроветворения и крови.

Напомним, что до конца лета в Украине планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

Ранее министр Степанов объяснил, почему вакцины выбрасывают в мусор.

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