Кто может получить вакцину первым: список приоритетов в Украине
На вакцинацию в Украине записались уже свыше 44 000 человек. И желающих становится все больше с каждым днем.
Но подготовка к вакцинации, как показала практика, это довольно непростая задача с точки зрения производства, логистики, в конце концов, бюрократических процедур. Поэтому далеко не каждый может прямо сейчас прийти в больницу и вакцинироваться.
Кто же имеет первоочередное право на вакцинацию от коронавируса - читайте в нашем материале.
Кто первым может получить вакцину в Украине
Узнать, можете ли вы оперативно вакцинироваться Covishield/AstraZeneca сейчас, - очень просто. Стоит лишь пересмотреть вот этот приоритетный список групп, которые получат вакцину от COVID на первом этапе.
Итак, в приоритете на вакцинацию сегодня являются:
- медицинские работники, включая лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии пандемии;
- военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил;
- работники социальной сферы;
- люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
- пожилые люди (60 лет и старше);
- работники важных структур государственной безопасности: ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
- учителя и другие работники сферы образования;
- люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
- другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутые группы.
Кроме того, к этому списку относятся и взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и высоким риском возникновения осложнений или наступление смерти вследствие COVID-19. Речь идет про:
- заболевания эндокринной системы
- онкологические заболевания
- сердечно-сосудистые заболевания
- хронические респираторные заболевания
- хронические заболевания мочевыделительной системы
- хронические заболевания нервной системы
- хронические заболевания органов кроветворения и крови.
Напомним, что до конца лета в Украине планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.
Ранее министр Степанов объяснил, почему вакцины выбрасывают в мусор.