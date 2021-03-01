Степанов объяснил, почему вакцины выбрасывают в мусор: это мировая практика

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса и уже несколько тысяч украинцев получили прививку. Однако некоторые дозы вакцины CoviShield медики вынуждены утилизировать.

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему часть доз остается неиспользованной и отправляется на утилизацию. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 1 марта.

"Это мировая практика, Украина не является первой. В связи с тем, что в одном флаконе 10 доз, то понятно, что количество людей должно быть кратно 10. На первом этапе мы проводим вакцинацию мобильными бригадами", - сказал министр и добавил, что мобильная бригада берет необходимое количество доз для тех работников, которые записались на вакцинацию.

Но иногда кто-то из списка просто не приходит на вакцинацию и во флаконе остается доза, которую нельзя использовать.

"Но это жизнь. Кто-то не пришел, у кого произошли какие-то обстоятельства. Есть дозы, не использованы именно для тех медицинских работников", - объяснил Степанов и добавил, что в дальнейшем этими остатками будут вакцинировать общественных деятелей, публичных людей, чтобы увеличить популяризацию вакцинирования.

Как объяснил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии для "Украина 24", флакон рассчитан на 10 доз и их нужно использовать в течение 6 часов.

"Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", - отметил Рубан.