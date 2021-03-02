Хто може отримати вакцину першим: список пріоритетів в Україні
На вакцинацію в Україні записалися вже понад 44 000 осіб. І бажаючих стає з кожним днем все більше.
Але підготовка до вакцинації, як показала практика, це доволі непросте завдання з точки зору виробництва, логістики, зрештою, бюрократичних процедур. Тому далеко не кожен може прямісінько зараз прийти до лікарні і вакцинуватися.
Хто ж має першочергове право на вакцинацію від коронавірусу - читайте в нашому матеріалі.
Хто першим може отримати вакцину в Україні
Дізнатися, чи можете ви оперативно вакцинуватися Covishield/AstraZeneca зараз, - дуже просто. Варто лише переглянути ось цей пріоритетний список груп, які отримають вакцину від COVID на першому етапі.
Отже, у пріоритеті на вакцинацію сьогодні є:
- медичні працівники, включно з особами, які беруть безпосередню участь у протидії пандемії;
- військовослужбовці, які беруть участь в Операції об’єднаних сил;
- працівники соціальної сфери;
- люди, які мешкають у закладах із надання тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
- літні люди (60 і більше років);
- працівники важливих структур державної безпеки: ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
- учителі та інші працівники сфери освіти;
- люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
- інші категорії населення та професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19, котрі не були включені до вищезазначених груп.
Крім того, до цього списку відносяться й дорослі від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями та високим ризиком виникнення ускладнень або настання смерті внаслідок COVID-19. Мова йде про:
- захворювання ендокринної системи
- онкологічні захворювання
- серцево-судинні захворювання
- хронічні респіраторні захворювання
- хронічні захворювання сечовидільної системи
- хронічні захворювання нервової системи
- хронічні захворювання органів кровотворення та крові.
Нагадаємо, що до кінця літа в Україні планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць.
Раніше міністр Степанов пояснив, чому вакцини викидають у смітник.