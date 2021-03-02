Хто може отримати вакцину першим: список пріоритетів в Україні

На вакцинацію в Україні записалися вже понад 44 000 осіб. І бажаючих стає з кожним днем все більше. Але підготовка до вакцинації, як показала практика, це доволі непросте завдання з точки зору виробництва, логістики, зрештою, бюрократичних процедур. Тому далеко не кожен може прямісінько зараз прийти до лікарні і вакцинуватися.

Хто ж має першочергове право на вакцинацію від коронавірусу - читайте в нашому матеріалі.