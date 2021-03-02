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Хто може отримати вакцину першим: список пріоритетів в Україні

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 19:00
Хто може отримати вакцину першим: список пріоритетів в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні триває (фото: Buda Mendes/Getty Images)
Автор: Styler

На вакцинацію в Україні записалися вже понад 44 000 осіб. І бажаючих стає з кожним днем все більше.

Але підготовка до вакцинації, як показала практика, це доволі непросте завдання з точки зору виробництва, логістики, зрештою, бюрократичних процедур. Тому далеко не кожен може прямісінько зараз прийти до лікарні і вакцинуватися.

Хто ж має першочергове право на вакцинацію від коронавірусу - читайте в нашому матеріалі.

Хто першим може отримати вакцину в Україні

Дізнатися, чи можете ви оперативно вакцинуватися Covishield/AstraZeneca зараз, - дуже просто. Варто лише переглянути ось цей пріоритетний список груп, які отримають вакцину від COVID на першому етапі.

Отже, у пріоритеті на вакцинацію сьогодні є:

  • медичні працівники, включно з особами, які беруть безпосередню участь у протидії пандемії;
  • військовослужбовці, які беруть участь в Операції об’єднаних сил;
  • працівники соціальної сфери;
  • люди, які мешкають у закладах із надання тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
  • літні люди (60 і більше років);
  • працівники важливих структур державної безпеки: ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
  • учителі та інші працівники сфери освіти;
  • люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
  • інші категорії населення та професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19, котрі не були включені до вищезазначених груп.

Крім того, до цього списку відносяться й дорослі від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями та високим ризиком виникнення ускладнень або настання смерті внаслідок COVID-19. Мова йде про:

  • захворювання ендокринної системи
  • онкологічні захворювання
  • серцево-судинні захворювання
  • хронічні респіраторні захворювання
  • хронічні захворювання сечовидільної системи
  • хронічні захворювання нервової системи
  • хронічні захворювання органів кровотворення та крові.

Нагадаємо, що до кінця літа в Україні планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць.

Раніше міністр Степанов пояснив, чому вакцини викидають у смітник.

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