Как получить справку о доходах: пошаговая инструкция

Справка о доходах может понадобиться в разных ситуациях. Ее могут попросить в отдел социальной защиты или при оформлении некоторых документов. Также такая справка необходима при декларировании своих доходов.
Как получить справку о доходах – читайте в нашей пошаговой инструкции ниже.
Для подачи запроса на получение справки о доходах из государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных из них налогов, нужно пройти авторизацию на сайте "Дія" с помощью электронной подписи или BankID.
1. Выберите период, за который вы хотите получить справку.
2. Отправьте запрос.
3. Ожидайте сообщение о готовности справки на электронную почту. Оно также будет доступно в разделе "Обратите внимание" в кабинете гражданина на портале "Дія"
4. Саму справку можно будет загрузить в разделе "Документы" в кабинете гражданина на портале "Дія".
Получение такой справки бесплатное. На подачу у вас уйдет пару минут, еще 30 минут – на ожидание.
Будьте внимательны, так как в Государственном реестре физических лиц данные обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды времени, может содержать разную информацию.
1. Зайдите на веб-портал Государственной налоговой службы (http://tax.gov.ua или http://cabinet.tax.gov.ua)
2. Войдите в личный кабинет с помощью электронного ключа.
3. Выберите раздел "ЕК для граждан"
4. Нажмите "Запрос о суммах выплаченных доходах"
5. Нажмите кнопку "Создать"
6. В форме запроса заполните все реквизиты.
7. После заполнения и проверки всех реквизитов, сохраните запрос.
8. Подпишите запрос с помощью электронного ключа и отправьте.
9. Проверьте наличие запроса в каталоге отправленных документов, перейдя на вкладку "Отправленные документы"
10. Дождитесь сообщения в личном электронном кабинете плательщика налогов.
11. Проверьте полученный документ. При необходимости его можно скачать или распечатать.
Для получения такой справки вам необходимо будет обратиться в территориальное отделение налоговой службы с паспортом и идентификационным кодом.
Там вам нужно будет составить заявление и указать, за какой квартал вам нужна выписка о доходах.
Срок изготовления такой справки – три рабочих дня. Забирать такую справку тоже нужно лично, с паспортом.
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