Как получить помощь на коммуналку тем, кто приютил переселенцев: инструкция

Что нужно знать о льготах

До 5 числа каждого месяца нужно проинформировать органы местного самоуправления о количестве дней и количестве переселенцев, которые проживают у вас в квартире или доме.

Компенсация предоставляется для покрытия расходов, связанных с размещением. Ее сумма определяется за каждый человеко-день и составляет 14,77 гривны в день (443 - 457 гривен в месяц на одного человека, в зависимости от того, сколько в месяце дней).

Отсчет человеко-дней начинается с тех пор, когда переселенцев включили в общегосударственный реестр внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), то есть не ранее 22 марта.

Сейчас в некоторых городах ввели отдельные электронные реестры и выдали справки. Дата регистрации в госреестре указана в справке, которую выдают переселенцам.

При каких условиях будут выплачивать компенсацию

переселенцы должны быть зарегистрированы именно в госреестре ВПЛ;

собственник жилья должен зарегистрироваться, подав заявление в произвольной форме в исполком местного совета (можно через ЦНАП), уведомить о количестве переселенцев;

к заявлению о получении компенсации нужно добавить копии платежей за жилищно-коммунальные услуги;

предъявить документы ВПЛ, удостоверяющие его личность (каждый ВПЛ должен подтвердить своей подписью о том, что жилье ему предоставляют бесплатно);

само жилье владелец должен зарегистрировать на сайте "Прихисток";

ежемесячно до 5-го числа необходимо извещать органы местной власти о количестве дней и переселенцев, которые были приняты.

Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности собственника жилья за жилищно-коммунальные услуги (к заявлению о получении компенсации владельцу жилья рекомендуют добавлять копии платежей за жилищно-коммунальные услуги; в некоторых территориальных общинах обращаются к предприятиям, предоставляющим ЖК услуги, для выявления должников среди тех, кто предоставляет бесплатно убежище ВПЛ).

Как производится выплата

Выплаты будут в безналичной форме по указанным банковским реквизитам в поданном владельцем жилья заявлении.

Отметим, на сегодняшний день услугами портала "Прихисток" воспользовались 1,5 миллиона человек, бесплатно размещены более 40 тысяч украинцев в Украине и за границей.