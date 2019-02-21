Кто получит Оскар 2019: прогнозы букмекеров

Рейтинги букмекеров в основных категориях премии Оскар 2019

Фавориты кинопремии Оскар 2019 по прогнозам букмекеров уже определены. Но только 24 февраля станет известно, совпадут ли имена победителей с рейтингами зрителей и экспертов.

Подробнее о том, кто может получить Оскар 2019, и какие ставки на победу в основных категориях предстоящей церемонии - читайте на Styler.

Оскар 2019: прогнозы по номиниациям

Среди представленных на 91-й кинопремии фильмов выделяется несколько фаворитов. Картины, набравшие наибольшее количество номинаций:

"Рома", "Фаворитка" - представлены в 10 категорях.

"Звезда родилась", "Власть" - 8 номинаций.

"Черная Пантера" - поборется за 7 статуэток.

"Черный клановец"- представлен в 6 номинациях.

"Зеленая книга", "Богемская рапсодия" - по 5 номинаций.

"Человек на Луне", "Мэри Поппинс возвращается" - 4 категории.

"Баллада Бастера Скрагсса", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Сможете ли вы меня простить" - претендуют на 3 номинации Оскар 2019.

Кадр из фильма "Фаворитка" (twitter.com/Gossip_Gun)

Однако в прошлые годы фильм с наибольшим количество номинаций не всегда становился лауреатом в представленных категориях. Так, в 2018 году "Форма воды" Гильермо дель Торо собрала только 4 Оскара из 13 номинаций.

Ставки букмекеров на Оскар 2019 за "Лучший фильм"

В этой категории представлены 8 фильмов:

"Фаворитка"

"Рома"

"Богемская рапсодия"

"Черная Пантера"

"Черный клановец"

"Звезда родилась"

"Зеленая книга"

По данным букмекерской конторы Великобритании William Hill, самые высокие шансы получить Оскар у картины "Рома" (к-нт 1.33). На сайте GoldDerby в сводном рейтинге экспертов и зрителей также на первом месте черно-белая драма Альфонсо Куарона.

Кадр из фильма "Рома" (twitter.com/THR)

Высокие шансы стать лауреатом в категории "Лучший фильм" у "Зеленой книги" (к-нт 4,5 на William Hill). Третье место, по прогнозам букмекеров, у фильма "Фаворитка" (к-нт 15,0).

Прогноз на Оскар 2019 в категории "Лучший режиссер"

В данной номинации ставки William Hill распределились таким образом:

Альфонсо Куарон ("Рома") - 1,0

Спайк Ли ("Черный клановец") - 10,0

Йоргос Ланстимос ("Фаворитка"), Павел Павликовски ("Холодная война") - 34,0

Адам МакКей ("Власть") - 41,0

Ресурс GoldDerby прогнозирует самый высокий шанс получить Оскар 2019 за лучшую режиссуру Альфонсо Куарону, на втором месте Спайк Ли, третий - Йоргос Лантимос.

Фото: Претенденты на премию "Лучший режиссер" (twitter.com/THR)

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон уже является лауреатом двух премий Оскар. В 2013 году он был награжден за работу над фильмом "Гравитация". А в этом году "Рома" принесла Куарону премии Венецианского кинофестиваля, "Золотой глобус", "Спутник", BAFTA.

Кто получит Оскар 2019 в категории "Лучшая актриса"

На лучшую женскую роль номинированы:

Гленн Клоуз - "Жена" (наибольший шанс на William Hill с к-нтом 1,1)

Оливия Колман - "Фаворитка" (к-нт 6,0)

Леди Гага - "Звезда родилась" (к-нт 13,0)

Ялица Апарисио - "Рома" (к-нт 41,0)

Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?" (к-нт 51,0)

Фото: Номинантки в категории "Лучшая актриса" (twitter.com/THR)

Такой же прогноз на победу в категории "Лучшая актриса" и на GoldDerby. Самый высокий рейтинг получила Гленн Клоуз за главную роль в фильме "Жена". Актриса номинировалась на Оскар 7 раз, является трехкратной лауреаткой "Золотого глобуса".

Ставки в номинации "Лучший актер"

Рейтинг исполнителей главных мужских ролей по данным William Hill:

Рами Малек - "Богемская рапсодия" (к-нт 1,17)

Кристиан Бэйл - "Власть" (к-нт 4,5)

Брэдли Купер - "Звезда родилась" (к-нт 17,0)

Вигго Мортенсен - "Зеленая книга" (к-нт 41,0)

Уиллем Дефо - "Ван Гог. На пороге вечности" (к-нт 51,0)

Самый высокий шанс получить Оскар 2019 в рейтинге GoldDerby у Рами Малека. Исполнитель роли Фредди Меркьюри впервые номинируется на Оскар в категории "Лучший актер". Работа в фильме "Богемская рапсодия" принесла Малеку "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.

Фото: Рами Малек в роли Фредди Меркьюри (twitter.com/IndieWire)

Прогноз на Оскар 2019 в номинации "Лучшая женская роль второго плана"

Ставки на победителя распределились так:

Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (к-нт 1,33 на William Hill)

Эми Адамс - "Власть" (к-нт 5,0)

Рэйчел Вайс - "Фаворитка" (к-нт 6,5)

Эмма Стоун - "Фаворитка" (к-нт 17,0)

Марина Де Тавира - "Рома" (к-нт 26,0)

Фото: Номинантки на Оскар 2019 за "Лучшую женскую роль второго плана" (twitter.com/THR)

Игра Реджины Кинг в романтической драме "Если Бил-стрит могла бы заговорить" уже была удостоена награды Critics’ Choice Movie Awards в 2019 году.

Прогноз в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"

Лауреатом в данной категории может оказаться Махершала Али за роль музыканта Дона Ширли в комедийной драме "Зеленая книга". Шансы на победу распределились так:

Махершала Али – "Зеленая книга" (к-нт 1,0)

Ричард Э. Грант – "Сможете ли вы меня простить?" (к-нт 8,0)

Сэм Эллиотт – "Звезда родилась" (к-нт 15,0)

Адам Драйвер – "Черный клановец" (к-нт 34,0

Сэм Рокуэлл – "Власть" (к-нт 51,0)

Фото: Махершала Али в фильме "Зеленая книга" (twitter.com/awards_watch)

Махершала Али уже является лауреатом Оскара в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Лунный свет" (2017). В 2019 году "Зелена книга" принесла актеру "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.

Ранее мы писали, что перед церемонией Оскар 2019 разгорелся нешуточный скандал из-за намерений продюсеров сократить трансляцию.

Также киноакадемиков упрекнули в том, что в числе номинантов на Оскар 2019 не оказалось женщин-режиссеров.

Видео: РБК-Украина