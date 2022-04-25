Як отримати компенсацію за зруйноване у війні майно: повна інструкція
Українці, чиє житло було зруйновано або пошкоджено російськими військовими, зможуть отримати матеріальну компенсацію.
Про механізм і дії розповіли на сайті безоплатної правової допомоги.
Які показники будуть оцінюватися при збитку
- вартість зруйнованого і пошкодженого житла, що потребує відновлення;
- фактичні витрати, здійснені відновлення пошкодженого житлового фонду та об'єктів житлово-комунального господарства;
- фактичні витрати по здійсненню грошової компенсації потерпілим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані в результаті надзвичайної ситуації військового характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації;
- вартість зруйнованих і пошкоджених об'єктів малоповерхового житлового будівництва, в тому числі дачного і садибного типу, а також їх частини;
- вартість зруйнованих і пошкоджених об'єктів незавершеного житлового будівництва.
Хто має право на компенсацію
- власники пошкодженого та/або зруйнованого житла;
- інвестори в домобудівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в експлуатацію;
- члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру або інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;
- а також спадкоємці осіб усіх зазначених категорій.
- Одержувачі компенсації за пошкодження спільного майна багатоквартирного будинку – ОСББ або керуючі, які здійснюють утримання відповідних будинків.
Для виплат компенсацій уряд України відкрив спеціальний рахунок у Національному банку України, на який зараховуються кошти від фізичних та юридичних осіб, міжнародних фінансових організацій.
В Україні вже запрацював Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури.
Як подати заявку
Заявку на компенсацію за зруйноване житло можна подати через "Дію", в меню "Послуги" потрібно вибрати пункт "Пошкоджене майно" і заповнити відповідну форму.
Для цього необхідні:
- дані щодо пошкодженого об'єкта (тип об'єкта нерухомого майна; загальна площа нерухомого майна; адреса (місцезнаходження) нерухомого майна тощо);
- відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото -, відеофіксація (за наявності)
- контактні дані особи.
Якщо інформація про об'єкт є в державному реєстрі прав на нерухоме майно, необхідна інформація про майно відобразиться автоматично. У разі її відсутності в реєстрі, можна внести інформацію вручну.
Заяву також можна подати особисто в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) або у нотаріуса.
Нагадаємо, що на окупованих територіях люди відмовляються від "допомоги" ворога і самоорганізовуються.