ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як отримати компенсацію за зруйноване у війні майно: повна інструкція

Новость на русском →
Понеділок 25 квітня 2022 14:49
Як отримати компенсацію за зруйноване у війні майно: повна інструкція Фото: Як отримати компенсацію за зруйноване житло (t. me. ressentiment_channel)
Автор: Людмила Жукова

Українці, чиє житло було зруйновано або пошкоджено російськими військовими, зможуть отримати матеріальну компенсацію.

Про механізм і дії розповіли на сайті безоплатної правової допомоги.

Які показники будуть оцінюватися при збитку

  • вартість зруйнованого і пошкодженого житла, що потребує відновлення;
  • фактичні витрати, здійснені відновлення пошкодженого житлового фонду та об'єктів житлово-комунального господарства;
  • фактичні витрати по здійсненню грошової компенсації потерпілим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані в результаті надзвичайної ситуації військового характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації;
  • вартість зруйнованих і пошкоджених об'єктів малоповерхового житлового будівництва, в тому числі дачного і садибного типу, а також їх частини;
  • вартість зруйнованих і пошкоджених об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Хто має право на компенсацію

  • власники пошкодженого та/або зруйнованого житла;
  • інвестори в домобудівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в експлуатацію;
  • члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру або інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;
  • а також спадкоємці осіб усіх зазначених категорій.
  • Одержувачі компенсації за пошкодження спільного майна багатоквартирного будинку – ОСББ або керуючі, які здійснюють утримання відповідних будинків.

Для виплат компенсацій уряд України відкрив спеціальний рахунок у Національному банку України, на який зараховуються кошти від фізичних та юридичних осіб, міжнародних фінансових організацій.

В Україні вже запрацював Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури.

Як подати заявку

Заявку на компенсацію за зруйноване житло можна подати через "Дію", в меню "Послуги" потрібно вибрати пункт "Пошкоджене майно" і заповнити відповідну форму.

Для цього необхідні:

  • дані щодо пошкодженого об'єкта (тип об'єкта нерухомого майна; загальна площа нерухомого майна; адреса (місцезнаходження) нерухомого майна тощо);
  • відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото -, відеофіксація (за наявності)
  • контактні дані особи.

Якщо інформація про об'єкт є в державному реєстрі прав на нерухоме майно, необхідна інформація про майно відобразиться автоматично. У разі її відсутності в реєстрі, можна внести інформацію вручну.

Заяву також можна подати особисто в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) або у нотаріуса.

Нагадаємо, що на окупованих територіях люди відмовляються від "допомоги" ворога і самоорганізовуються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Компенсация
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ