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Как получить компенсацию за размещение переселенцев: список необходимых документов

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Среда 01 июня 2022 16:22
Как получить компенсацию за размещение переселенцев: список необходимых документов Как получить компенсация за размещение переселенцев (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцы, которые бесплатно приютили у себя переселенцев, получат денежные компенсации на коммунальные услуги.

Какие нужно подать документы собственникам жилья - читайте ниже.

В частности, с необходимыми документами нужно обратиться в органы местного самоуправления или ЦПАУ. Их можно подать как в бумажной, так и в электронной форме (фотокопии), отправив по электронной почте в соответствующий орган.

Нужно подать:

  • заявление;
  • документ с удостоверением личности собственника жилья;
  • документ с подтверждением права собственности/пользования жилым помещением.

Также круг получателей компенсации расширился, поэтому на госпомощь может рассчитывать:

  • собственник (совладелец) жилья/его представители (доверенность);
  • арендатор (арендатор) жилья государственной/коммунальной собственности;
  • наследник, принявший наследство.

Сколько будут платить

Сумма компенсации зависит от количества дней, когда проживали беженцы в доме (но не ранее даты постановки ВПО на учет) и от срока подачи документов.

Если люди поселились 15 апреля, а заявление было подано 25 апреля, то компенсацию выплатят с даты подачи заявления.

Выплаты составляют на каждого человека в день 14,77 гривны.

Если владелец жилья поселил два лица на 30 суток, то расчет будет следующий: 14,77 грн х 2 х 30 = 886,20 грн.

Отметим, что для поиска бесплатного жилья можно воспользоваться платформой "Допомагай" или позвонить на номер "горячей" линии 0 (800) 332 238.

Кроме того, с помощью веб-ресурса "Прихисток", выбрав опцию "Найти жилье", можно просмотреть имеющиеся предложения предоставления бесплатного жилья по всей Украине и связаться с его владельцем.

Ранее мы сообщали, что для переселенцев в Украине предусмотрена ежемесячная помощь.

Также мы писали, какие выплаты получают украинцы в странах ЕС.

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