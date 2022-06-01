Как получить компенсацию за размещение переселенцев: список необходимых документов
Украинцы, которые бесплатно приютили у себя переселенцев, получат денежные компенсации на коммунальные услуги.
Какие нужно подать документы собственникам жилья - читайте ниже.
В частности, с необходимыми документами нужно обратиться в органы местного самоуправления или ЦПАУ. Их можно подать как в бумажной, так и в электронной форме (фотокопии), отправив по электронной почте в соответствующий орган.
Нужно подать:
- заявление;
- документ с удостоверением личности собственника жилья;
- документ с подтверждением права собственности/пользования жилым помещением.
Также круг получателей компенсации расширился, поэтому на госпомощь может рассчитывать:
- собственник (совладелец) жилья/его представители (доверенность);
- арендатор (арендатор) жилья государственной/коммунальной собственности;
- наследник, принявший наследство.
Сколько будут платить
Сумма компенсации зависит от количества дней, когда проживали беженцы в доме (но не ранее даты постановки ВПО на учет) и от срока подачи документов.
Если люди поселились 15 апреля, а заявление было подано 25 апреля, то компенсацию выплатят с даты подачи заявления.
Выплаты составляют на каждого человека в день 14,77 гривны.
Если владелец жилья поселил два лица на 30 суток, то расчет будет следующий: 14,77 грн х 2 х 30 = 886,20 грн.
Отметим, что для поиска бесплатного жилья можно воспользоваться платформой "Допомагай" или позвонить на номер "горячей" линии 0 (800) 332 238.
Кроме того, с помощью веб-ресурса "Прихисток", выбрав опцию "Найти жилье", можно просмотреть имеющиеся предложения предоставления бесплатного жилья по всей Украине и связаться с его владельцем.
Ранее мы сообщали, что для переселенцев в Украине предусмотрена ежемесячная помощь.
Также мы писали, какие выплаты получают украинцы в странах ЕС.