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Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: список необхідних документів

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Середа 01 червня 2022 16:22
Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: список необхідних документів Як отримати компенсація за розміщення переселенців (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українці, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, отримають грошові компенсації на комунальні послуги.

Які потрібно подати документи власникам житла - читайте нижче.

Зокрема, з необхідними документами потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування чи ЦНАП. Їх можна подати як у паперовій, так і в електронній формі (фотокопії), надіславши електронною поштою у відповідний орган.

Потрібно подати:

  • заяву;
  • документ із засвідченням особи власника житла;
  • документ із підтвердженням права власності/користування житловим приміщенням.

Також коло одержувачів компенсації розширилося, тому на держдопомогу може розраховувати:

  • власник (співвласник) житла/його представники (довіреність);
  • винаймач (орендар) житла державної/комунальної власності;
  • спадкоємець, який прийняв спадщину.

Скільки платитимуть

Сума компенсації залежить від кількості днів, коли проживали біженці в оселі (проте не раніше дати взяття ВПО на облік) і від терміну подання документів.

Якщо люди оселилися 15 квітня, а заяву було подано 25 квітня, то компенсацію виплатять з дати подачі заяви.

Виплати становлять на кожну людину в день 14,77 гривні.

Якщо власник житла поселив дві особи на 30 діб, то розрахунок буде наступний: 14,77 грн х 2 х 30 = 886,20 грн.

Зазначимо, що для пошуку безкоштовного житла можна скористатись платформою "Допомагай" або зателефонувати на номер "гарячої" лінії 0 (800) 332 238.

Окрім того, за допомогою веб-ресурсу "Прихисток", обравши опцію "Знайти житло", можна переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла в усій Україні та зв’язатися з його власником.

Раніше ми повідомляли, що для переселенців в Україні передбачена щомісячна допомога.

Також ми писали, які виплати отримують українці в країнах ЄС.

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