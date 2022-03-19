Как получить бесплатную медицинскую помощь переселенцам. Алгоритм действий для беременных

Медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами с помощью видеосвязи на время войны.

Получить помощь медиков всех специальностей теперь можно будет в любых учреждениях – как в государственных, так и в частных. Квалификация всех врачей подтверждена в Минздраве Украины.

Для того чтобы попасть на прием к врачу в военное время декларация и направление семейного врача будут не нужны.

Как записаться на прием

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Выбираете врача нужной вам специальности

Выбираете и нажимаете нужный вам день и время

Как получить медицинскую помощь беременным

Как сообщают в НСЗУ, женщины, которые переехали в другие регионы из-за боевых действий, могут получить необходимую медицинскую помощь бесплатно.

Это касается также и тех, кто остался в регионах, где доступ к медицинской помощи усложнен из-за военных действий и есть необходимость сменить медучреждение.

Независимо от срока беременности, а также от того, состояла ли беременная на учете – она имеет право выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и получить все медицинское сопровождение бесплатно.

Чтобы найти такое учреждение поблизости, нужно позвонить в контактный центр НСЗУ 16-77. Операторы помогут найти ближайшую больницу. Обращаться можно без направления, если есть декларация со своим врачом.

Можно также получить направление – в бумажном или электронном виде.

В условиях военного времени врачи готовы идти навстречу пациентам и принимать их без направления.

На роды беременной желательно иметь при себе (по возможности): удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка. Но, если у женщины нет чего-то из указанного списка – ей не имеют права отказать в оказании медицинской помощи. И никаких благотворительных взносов платить она не должна.

Номер телефона роддома желательно записать заранее и по прибытии на место временного проживания найти ближайший роддом. Также стоит обзавестись контактами территориальной обороны, представители которой помогут добраться в больницу во время комендантского часа.

Где еще можно получить медицинскую помощь

Во Львове и Черновцах развернули мобильные госпитали. Во Львовском госпитале работает около сотни медиков, с опытом работы в Ираке. Одновременно принять врачи могут до 60 человек.

Все необходимое для оказания помощи иностранные врачи привезли с собой. И могут лечить пациентов круглосуточно. В частности – неотложная и хирургическая помощь, стационарные и амбулаторные услуги, помощь женщинам и детям, в том числе и акушерские услуги.

Во Львове помощь можно получить - на паркинге торгового центра King Cross Leopolis. Еще один планируют развернуть около Мостиски во Львовской области.

Международная организация развернула мобильный госпиталь для вынужденных переселенцев в Черновцах. Госпиталь работает ежедневно, с 8:00 до 18:00. Есть возможность сдать анализы. Госпиталь находится территории студенческого городка.