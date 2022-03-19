Як отримати безкоштовну медичну допомогу переселенцям. Алгоритм дій для вагітних

Медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв'язку на час війни.

Отримати допомогу медиків усіх спеціальностей тепер можна буде в будь-яких установах - як в державних, так і в приватних. Кваліфікація всіх лікарів підтверджена в МОЗ України.

Для того, щоб потрапити на прийом до лікаря у воєнний час декларація та направлення сімейного лікаря будуть не потрібні.

Як записатися на прийом

Заходьте на сайт за цим посиланням – https://cutt.ly/dShLM8d

Вибираєте лікаря потрібної вам спеціальності

Вибираєте і натискаєте потрібний вам день і час

Як отримати медичну допомогу вагітним

Як повідомляють в НСЗУ, жінки, які переїхали в інші регіони через бойові дії, можуть отримати необхідну медичну допомогу безкоштовно.

Це стосується також і тих, хто залишився в регіонах, де доступ до медичної допомоги ускладнений через військові дії і є необхідність змінити медзаклад.

Незалежно від терміну вагітності, а також від того, чи перебувала вагітна на обліку – вона має право вибрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу по пакету "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" і отримати весь медичний супровід безкоштовно.

Щоб знайти таку установу поблизу, потрібно зателефонувати в Контактний центр НСЗУ 16-77. Оператори допоможуть знайти найближчу лікарню. Звертатися можна без направлення, якщо є декларація зі своїм лікарем.

Можна також отримати направлення - в паперовому або електронному вигляді.

В умовах воєнного часу лікарі готові йти назустріч пацієнтам і приймати їх без направлення.

На пологи вагітної бажано мати при собі (по можливості): посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе і дитини. Але, якщо у жінки немає чогось із зазначеного списку - їй не мають права відмовити в наданні медичної допомоги. І ніяких благодійних внесків платити вона не повинна.

Номер телефону пологового будинку бажано записати заздалегідь і після прибуття на місце тимчасового проживання Знайти найближчий пологовий будинок. Також варто обзавестися контактами територіальної оборони, представники якої допоможуть дістатися до лікарні під час комендантської години.

Де ще можна отримати медичну допомогу

У Львові та Чернівцях розгорнули мобільні госпіталі. У Львівському госпіталі працює близько сотні медиків, з досвідом роботи в Іраку. Одночасно прийняти лікарі можуть до 60 осіб.

Все необхідне для надання допомоги іноземні лікарі привезли з собою. І можуть лікувати пацієнтів цілодобово. Зокрема - невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, у тому числі й акушерські послуги.

У Львові допомогу можна отримати - на паркінгу торгового центру King Cross Leopolis. Ще один планують розгорнути біля Мостиської у Львівській області.

Міжнародна організація розгорнула мобільний госпіталь для вимушених переселенців у Чернівцях. Госпіталь працює щодня, з 8: 00 до 18: 00. Є можливість здати аналізи. Госпіталь знаходиться території студентського містечка.