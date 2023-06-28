"Получишь у меня!" Залужный прокомментировал слова Маркуса о продвижении ВСУ

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Маркус с позывным "Магура" рассказал о продвижении украинских защитников, на что отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Детали продвижения ВСУ

"У нас вчера были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали", - говорит Маркус.

Также он отмечает, что снимает видео с вражеских окопов, в которых много трупов захватчиков и что пока соответственного запаха нет.

Валерий подчеркивает, что защитники будут с боями продвигаться вглубь, однако все будет не быстро, поскольку у рашистов очень плотная и качественно выстроенная оборона.

"Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше, вглубь. Очевидно, что это будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы начнут вонять нам здесь, к сожалению, скорее всего, мы застанем", - добавляет боец.

"Эти негативные нюансы нам говорят о том, что мы успешно делаем свою работу", - говорит военный.

Маркус рассказывает, что он с собратьями провел в "маленькой траншейке" обороняясь, чтобы не потерять позицию и продвигаться дальше. Защитникам пришлось спать на трупах врагов.

"Через 5 минут собираемся на следующий штурм. П*дары об этом ничего не знают, мы все сделаем "очень-очень секретно". Проползем к ним двумя группами, и, даст Бог, застанем врасплох", - говорит сержант.

Реакция Залужного

Главнокомандующий Валерий Залужный оставил трогательный коммент под постом Маркуса, наругал бойца за то, что он сидел в окопе без бронежилета. "Валерий! Ану оделся Бигом! Получиш у меня", - написал Залужный.

Валерий Залужный прокомментировал видео Маркуса (скриншот с поста)