"Получишь у меня!" Залужный прокомментировал слова Маркуса о продвижении ВСУ
Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Маркус с позывным "Магура" рассказал о продвижении украинских защитников, на что отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Валерий Маркус выложил на своей Facebook-странице.
Детали продвижения ВСУ
"У нас вчера были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали", - говорит Маркус.
Также он отмечает, что снимает видео с вражеских окопов, в которых много трупов захватчиков и что пока соответственного запаха нет.
Валерий подчеркивает, что защитники будут с боями продвигаться вглубь, однако все будет не быстро, поскольку у рашистов очень плотная и качественно выстроенная оборона.
"Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше, вглубь. Очевидно, что это будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы начнут вонять нам здесь, к сожалению, скорее всего, мы застанем", - добавляет боец.
"Эти негативные нюансы нам говорят о том, что мы успешно делаем свою работу", - говорит военный.
Маркус рассказывает, что он с собратьями провел в "маленькой траншейке" обороняясь, чтобы не потерять позицию и продвигаться дальше. Защитникам пришлось спать на трупах врагов.
"Через 5 минут собираемся на следующий штурм. П*дары об этом ничего не знают, мы все сделаем "очень-очень секретно". Проползем к ним двумя группами, и, даст Бог, застанем врасплох", - говорит сержант.
Реакция Залужного
Главнокомандующий Валерий Залужный оставил трогательный коммент под постом Маркуса, наругал бойца за то, что он сидел в окопе без бронежилета. "Валерий! Ану оделся Бигом! Получиш у меня", - написал Залужный.
Валерий Залужный прокомментировал видео Маркуса (скриншот с поста)