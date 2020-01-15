Получил ранение: знаменитый певец попал в перестрелку

Александр Серов попал в перестрелку и получил ранение (фото: коллаж РБК-Украина)

Александр Серов увязался в конфликт и был ранен

В конце 2019 года российский певец Александр Серов находился с друзьями в подмосковном заведении. При этом они повздорили с компанией людей, которая сидела за соседним столиком. Словесная перепалка переросла с конфликт с использованием травматического оружия. Об этом сообщают росСМИ.

Мужчины вышли из кафе на улицу, чтобы поговорить, но у одного из них оказался при себе травматический пистолет, который он достал и выстрелил в ногу артисту.

Серов в свою очередь отметил, что испугался, когда увидел у оппонента пистолет. Раненого певца доставили в институт хирургии им. Вишневского, где из его ноги врачи извлекли пулю.

Певец поблагодарил врачей, которые ему помогли и обработали рану, а также рассказал о том, что теперь он прихрамывает. При этом он надеется, что ранение быстро заживет. Теперь он находится под присмотром врачей и приезжает к ним на консультацию в назначенное время.

Он также рассказал, что в полицию не обращался, и обидчику удалось сбежать. Артист считает, что на место инцидента даже не приезжала полиция. Все участники конфликта разбежались.

Стоит отметить, что Серов часто попадает в скандалы. Недавно он публично разбирался со своей любовницей Дарьей Друзьяк, которая потеряла от певца ребенка. Также у него проблемы с дочерью, которая, по его мнению, не прислушивается к нему.