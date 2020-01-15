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Отримав поранення: знаменитий співак потрапив в перестрілку

STYLERЖиття    15.01.2020 - 09:17
Отримав поранення: знаменитий співак потрапив в перестрілку
Олександр Сєров потрапив в перестрілку і отримав поранення (фото: колаж РБК-Україна)

Олександр Сєров ув'язався в конфлікт і був поранений

В кінці 2019 року російський співак Олександр Сєров перебував з друзями в підмосковному закладі. При цьому вони посварилися з компанією людей, яка сиділа за сусіднім столиком. Словесна перепалка переросла із конфлікт з використанням травматичної зброї. Про це повідомляють росЗМІ.

Чоловіки вийшли з кафе на вулицю, щоб поговорити, але у одного з них опинився при собі травматичний пістолет, який він дістав і вистрілив у ногу артисту.

Сєров у свою чергу зазначив, що злякався, коли побачив у опонента пістолет. Пораненого співака доставили в інститут хірургії ім. Вишневського, де з його ноги лікарі витягли кулю.

Співак подякував лікарям, які допомогли йому і обробили рану, а також розповів про те, що тепер він накульгує. При цьому він сподівається, що рана швидко загоїться. Тепер він перебуває під наглядом лікарів і приїздить до них на консультацію в призначений час.

Він також розповів, що в поліцію не звертався, і кривдникові вдалося втекти. Артист вважає, що на місце інциденту навіть не приїжджала поліція. Всі учасники конфлікту розбіглися.

Варто зазначити, що Сєров часто потрапляє в скандали. Нещодавно він публічно розбирався зі своєю коханкою Дариною Друзьяк, яка втратила від співака дитину. Також у нього проблеми з дочкою, яка, на його думку, не прислухається до нього.

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