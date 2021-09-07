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Получил извинения: Беленюк сам отозвал заявление из полиции о расистских оскорблениях

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Вторник 07 сентября 2021 20:57
Получил извинения: Беленюк сам отозвал заявление из полиции о расистских оскорблениях Фото: Жан Беленюк, нардеп и олимпийский чемпион (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

Жан Беленюк, ставший жертвой нападок и расистских оскорблений со стороны неизвестных молодых людей в центре Киева в середине августа, самостоятельно отозвал свое заявление из полицию.

Об этом 7 сентября передает УНИАН.

Народный депутат и олимпийский чемпион признался, что получил извинения, и посчитал инцидент исчерпанным.

Беленюк отметил, что уголовное дело, открытое по факту грубых расистских высказываний в его адрес, уже закрыто.

"Ко мне обратились люди, которые входят в одну организацию, которая глобально является конструктивной, но некоторая часть этих людей радикально настроены. Они извинились, и для меня ситуация по сути исчерпана", - рассказал знаменитый спортсмен.

Напомним, перед этим в полиции сообщили "РБК-Украина", что уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности) УК по факту расистских оскорблений в адрес Беленюка было закрыто 25 августа на основании п.2 ч.1 ст.284 Криминального процессуального кодекса - то есть следователи не нашли в произошедшем конфликте состава уголовного правонарушения.

Как сообщалось, о самом инциденте проинформировал сам Беленюк через несколько дней после возвращения с Олимпийских игр 2020 в Японии, на которых спортсмен завоевал золотую медаль в финале турнира по греко-римской борьбе. Тогда вопиющий случай вызвал широкий резонанс и массу возмущения в обществе, а президент Владимир Зеленский призвал полицию жестко реагировать на подобные инциденты в Украине.

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Жан Беленюк
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