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Отримав вибачення: Беленюк сам відкликав заяву з поліції про расистські образи

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Вівторок 07 вересня 2021 20:57
Отримав вибачення: Беленюк сам відкликав заяву з поліції про расистські образи Фото: Жан Беленюк, нардеп і олімпійський чемпіон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Жан Беленюк, який став жертвою нападок і расистських образ з боку невідомих молодих людей в центрі Києва в середині серпня, самостійно відкликав свою заяву з поліцію.

Про це 7 вересня передає УНІАН.

Народний депутат і олімпійський чемпіон зізнався, що отримав вибачення, і вважає інцидент вичерпаним.

Беленюк зазначив, що кримінальна справа, відкрита за фактом грубих расистських висловлювань на його адресу, вже закрита.

"До мене звернулися люди, які входять до однієї організації, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів знаменитий спортсмен.

Нагадаємо, перед цим в поліції повідомили "РБК-Україна", що кримінальне провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності) КК за фактом расистських образ на адресу Беленюка було закрито 25 серпня на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу - тобто слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, про сам інцидент поінформував сам Беленюк через кілька днів після повернення з Олімпійських ігор 2020 в Японії, на яких спортсмен завоював золоту медаль у фіналі турніру з греко-римської боротьби. Тоді кричущий випадок викликав широкий резонанс і масу обурення в суспільстві, а президент Володимир Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні інциденти в Україні.

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Жан Беленюк
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