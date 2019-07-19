У Полторака рассказали о "сенсации" с Зеленским

У министра обороны Степана Полторака, которого 19 июля толкнул президент Владимир Зеленский, рассказали, как все на самом деле происходило. Об этом написала руководитель военного телевидения Украины Яна Холодная на своей Facebook-странице.

По ее словам, в СМИ инцидент приняли очень серьезно и додумали то, чего нет. Яна считает, что журналисты просто высосали из пальца сенсацию.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. У него хорошее настроение. Он с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ. Именно в этот момент я докладывала по нашей работе и здесь понеслась ..... Владимир Зеленский ударил министра обороны. Уважаемые, вы серьезно? Мы что живем в каком-то первобытном обществе? Разве такое возможно в правовом государстве?" - задала вопрос Холодная.

Яна сообщила, как все на самом деле происходило. По ее заверению, Полторак и Хомчак просто сделали шаг назад перед президентом, а этот момент зафиксировали камеры.

"Все было просто. После того, как министр встретил Президента, они направились к другим участникам этого мероприятия. Президент вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. Конечно, как воспитанные люди Степан Полторак, так и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение Президента. Именно это и зафиксировали камеры. Все. Точка. На этом сенсация закончилась. А писать домыслы и непроверенные факты - это приговор некоторым журналистам. Как по мне. Кстати, за комментарием издание, которое первым распространило эту "сенсацию", не обращалось", - отметила Яна.

Фото: Яна Холодная и Степан Полторак (facebook.com/yana.kholodnaya)

Пользователи сети не поверили в версию Яны Холодной. Они считают, что ее версия - это выдумка.

То есть мне повылазило?

На видео четко видно, как отклонились Полторак и Хомчак, второй даже потянулся блок поставить, как обернул пиджак Зе, как резко оглянулся на возню фотограф. Ясно, что министр не опустится до разборок, но поведение президента отвратительно. Полтораку уважение за достойную и адекватную реакцию.

Если для Полторак непонятны такие вещи, как дистанция и субардинация, то он занимает чужое место.

Скорость переобувания впечатляет. Формула-1 нервно курит.

Скриншот комментариев (facebook.com/yana.kholodnaya)

Как мы ранее писали, в сети появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Видео разместили на YouTube-канале Ariurus Ariurus.