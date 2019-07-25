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В Полтавской области избиратели делали фото в кабинках: хотели выиграть iPhone

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 16:33
В Полтавской области избиратели делали фото в кабинках: хотели выиграть iPhone
Иллюстративное фото (УНИАН)

Конкурс проводили в соцсети Instagram

В Полтавской области избиратели так хотели выиграть IPhone, что фотографировались в кабинках для голосования. Люди участвовали в конкурсе, который проводился в соцсети Instagram.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил заместитель головы 144 округа Александр Олешко.

В Полтавской области избиратели делали фото в кабинках: хотели выиграть iPhoneИллюстративное фото (topor.od.ua)

Условием для выигрыша смартфона организаторы поставили - сфотографироваться на предвыборном участке. Местные жители не совсем правильно поняли и делали селфи прямо в кабинках.

"В Instagram объявили розыгрыш IPhone и сказали, что нужно сфотографироваться возле избирательного участка. То есть сказали не в кабинке и не возле урны. Люди, видимо, неправильно поняли и немножко нарушали", — сказал Олешко.

Как мы ранее писали, во Львове 94-пенсионерка устроила во время внеочередных выборов в Верховную Раду целое шоу, которое продолжалось на протяжении нескольких часов. Об этом рассказали на странице "Комитет избирателей Украины КВУ Львов" в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что "рекордная" явка на выборах разозлила сеть.

 

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