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У Полтавській області виборці робили фото в кабінках: хотіли виграти iPhone

STYLERЖиття    25.07.2019 - 16:33
У Полтавській області виборці робили фото в кабінках: хотіли виграти iPhone
Ілюстративне фото (УНІАН)

Конкурс проводили у соцмережі Instagram

У Полтавській області виборці так хотіли виграти IPhone, що фотографувалися в кабінках для голосування. Люди брали участь в конкурсі, який проводився у соцмережі Instagram.

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив заступник голови 144 округу Олександр Олешко.

У Полтавській області виборці робили фото в кабінках: хотіли виграти iPhoneІлюстративне фото (topor.od.ua)

Умовою для виграшу смартфона організатори поставили - сфотографуватися на передвиборчій ділянці. Місцеві жителі не зовсім правильно зрозуміли і робили селфі прямо у кабінках.

"В Instagram оголосили розіграш IPhone і сказали, що потрібно сфотографуватися біля виборчої дільниці. Тобто сказали не в кабінці і не біля урни. Люди, мабуть, неправильно зрозуміли і трошки порушували", — сказав Олешко.

Як ми раніше писали, у Львові 94-пенсіонерка влаштувала під час позачергових виборів у Верховну Раду ціле шоу, яке тривало протягом кількох годин. Про це розповіли на сторінці "Комітет виборців України (КВУ Львів" у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "рекордная" явка на виборах розлютила мережу.

 

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