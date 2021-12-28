Полтавский священник-депутат "взорвал" сеть объяснением, почему важно беречь себя зимой

Священник из Полтавы призвал украинцев беречь себя и внимательнее заботиться о здоровье, но рекомендацию озвучил в несколько необычной форме, вызвав в социальной сети бурную реакцию и массу обсуждений. Клирик и депутат по совместительству обратил внимание, что погодные условия сейчас "не благоприятны" для погребальных процессий.
Об этом говорится в посте священнослужителя Александра Дедюхина на странице в Facebook.
"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал он.
О каких именно угрозах и рисках в морозные зимние дни шла речь, связано ли предупреждение с непогодой, дорожными условиями в снегопады, эпидемией коронавируса... в публикации не уточняется - вероятно, речь идет о вызовах в комплексе.
В "мотивационном" посте священник, а также депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность", добавил фото, сделанное на фоне кладбища.
Священник Александр Дедюхин снова удивил сеть необычным высказыванием (фото: facebook.com/strierej)
В комментариях к публикации юзеры принялись обсуждать подобные рекомендации, преимущественно с иронией, и "развивать тему"... а сам пост получил большую популярность в сети.
Нужно сказать, что депутат-священник уже не в первый раз становится "звездой сети" из-за своих высказываний. Так, например, недавно клирик попал в скандал из-за слов о том, что, в нежелательной беременности виноваты женщины.