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Полтавський священик-депутат "підірвав" мережу поясненням, чому важливо берегти себе взимку

Автор: Володимир Костирін

Священик з Полтави закликав українців берегти себе і уважніше піклуватися про здоров'я, але рекомендацію озвучив у дещо незвичній формі, викликавши в соціальній мережі бурхливу реакцію і масу обговорень. Клірик і депутат за сумісництвом звернув увагу, що погодні умови зараз "не сприятливі" для похоронних процесій.

Про це йдеться в пості священнослужителя Олександра Дедюхіна на сторінці в Facebook.

"Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало", - написав він.

Про які саме загрози та ризики в морозні зимові дні йшлося, чи пов'язане попередження з негодою, дорожніми умовами в снігопади, епідемією коронавірусу... у публікації не уточнюється - ймовірно, мова йде про виклики в комплексі.

У "мотиваційному" пості священик, а також депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність", додав фото, зроблене на фоні кладовища.

Священик Олександр Дедюхін знову здивував мережу незвичайним висловлюванням (фото: facebook.com/strierej)

У коментарях до публікації юзери почали обговорювати подібні рекомендації, переважно з іронією, і "розвивати тему"... а сам пост отримав велику популярність в мережі.

  • Дякую. Навзаєм
  • Доведеться триматися...
  • Вірно. Ось в іншу погоду ховати набагато приємніше!
  • Мотиватор ви, Отче, ще той
  • Може хоч так послухаються? Отче, я люблю Вас!
  • Мега мотиватор і позитив
  • Читаю коментарі) Отче, людям треба більш грунтовно пояснити, зимно, гробарям копати мерзлу землю зовсім не в радість, родичі покійного навколо могили стоять і замерзають, можуть простудитися, отцям також несолодко)
  • Приємного? Ааааа, отче!
  • Спасибі за попередження, Отче.
  • Найоригінальніше поздоровлення. І побажання. Дякую Отче.
  • Тільки заради вас буду обережнішою...

Потрібно сказати, що депутат-священик вже не вперше стає "зіркою мережі" через свої висловлювання. Так, наприклад, нещодавно клірик потрапив у скандал через слова про те, що в небажаній вагітності винні жінки.

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Полтава