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Под Полтавой воспитатели в садике заклеивали скотчем рот девочке: появилось продолжение скандала

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Среда 17 ноября 2021 10:30
Под Полтавой воспитатели в садике заклеивали скотчем рот девочке: появилось продолжение скандала Директор детсада в Полтавской области не верит в виновность воспитателей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В детском саду Диканской общины Полтавской области воспитатели издевались над 4-летней девочкой Николь. В этом уверяет мать ребенка, а директор дошкольного учреждения эту информацию опровергает.

Об этом сообщает ТСН.

Директор не верит

По словам директора, дети часто выдумывают и фантазируют и слова ребенка неправдивы.

По словам начальницы сада, в этой группе работают опытные воспитательницы, на которых никогда не было жалоб. Она не может их уволить без решения суда.

"Если бы у ребеночка - мы моделируем ситуацию - были бы действительно склеены ручки или ротик, мы понимаем, что это клейкая лента, то после этого остались бы какие-то следы. Даже если бы взрослому человеку приклеить ко рту скотч и отклеить - это будет травма, а нежная кожа ребенка вообще этого не выдержит", - говорит она.

Директор рассказала, что начала служебную проверку после заявления матери Николь. Девочку сейчас перевели в другую группу.

Полиция начала расследование

В полиции сейчас ведут расследование и в деле назначен ряд экспертиз. Психологи опросят всех детей из группы детского сада. Сама мать Николь настаивала, чтобы воспитателей уволили.

"Сейчас мы имеем слово ребенка, о котором сообщила его мама, против слова воспитателей, которые это отрицают", - сообщили в полиции.

Если вина воспитательниц будет доказана, то им "светит" до трех лет заключения. Тем временем женщины готовят иск о защите чести и достоинства.

Сами жители села в основном не верят в историю маленькой Николь.

Напомним, в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу из-за того, что он не хотел делать аппликацию.

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