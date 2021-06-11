Под Полтавой две старушки организовали наркобизнес: накопили в банке больше полумиллиона

В Лубнах Полтавской области полиция обнаружила двух пенсионерок, который создали целый наркобизнес в регионе. Они распространяли активно наркотических вещества местным жителям и даже накопили в банке внушительную сумму.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области, пенсионеркам 73 и 72 года.

По предварительной версии следствия, организовала теневой бизнес 73-летняя пенсионерка. Она сбывала наркотические вещества среди наркозависимых лиц. У нее также обнаружилась сообщница, 1949 года рождения, которая активно помогала сбывать наркотики.

Начальник Лубенского районного отделения полиции рассказал, что следователи вместе с прокуратурой провели у фигуранток обыски. Были обнаружены пакетики с наркотическими веществами и таблетками, приготовленные для продажи, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности. Все доказательства отправлены на экспертизу.

Также полиция обнаружила у 73-летней женщины счет в одном из банков, где хранилась сумма в размере более 660 тысяч гривен. Эти деньги были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ.

Главную фигурантку полиция задержала. Ей предъявлено подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение, сбыт наркотиков, перевозка, изготовление, приобретение, использование средств вырученных за сбыт наркотиков. На время проведения расследования ее будут содержать под стражей. Ее сообщнице также вручили подозрение по двум статьям.

Если вина пенсионерок будет доказана в суде, то они могут получить максимальное наказание – лишение свободы сроком на 12 лет.

Под Полтавой две старушки организовали наркобизнес (Фото: Нацполиция)