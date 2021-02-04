Под Полтавой в детсаду внезапно умерла 19-летняя воспитательница: жалоб на здоровье не было

Под Полтавой в детском садике умерла 19-летняя воспитательница прямо на работе - девушку пытались реанимировать, однако все усилия оказались тщетными.

Трагедия произошла в селе Новая Михайловка в Решетиловском районе. Об этом передает издание Kolo.News.

Марина Руслановна Кундыль работала в садике с 18 лет. Девушка была воспитателем по направлению инклюзии.

Отмечается, что жалоб на здоровье не было.

Вчера, когда девушка сидела с помощницей воспитателя в спальне на стульчике у мальчика, у которого была ассистенткой, она внезапно сказала: "Мне что-то плохо" и потеряла сознание, рассказала староста села Валентина Пазущан.

"Детки уже спали, а мы, работники, начали оказывать помощь, вызвали родителей Марины, местного фельдшера и из соседнего села медиков (они как раз были рядом, в нашем селе на вызове). Да и сама я медицинское образование имею, поэтому мы изначально пытались привести в чувство нашу коллегу", - говорит заведующая садика Марина Хорольская.

Марина Кундыль работала в садике с 18 лет (фото: facebook.com)

Однако ни уколы, ни массаж сердца, ни искусственное дыхание - ничего не помогало.

Сообщается, что "скорая" ехала 27 минут. До тех пор девушке оказывали помощь трое медиков - сельская фельдшер, медсестра и фельдшер.

"Первой прибежала фельдшер нашего ФАПа, впоследствии врачи из соседнего села, а потом уже и "скорая" прибыла, но девушка внезапно умерла, и все реанимационные мероприятия были бездейственными - их продолжали, но..." - говорит староста.

Теперь специалисты должны после вскрытия установить, что же привело к трагедии.

Под Полтавой по неизвестным причинам умерла девушка-воспитательница (фото: facebook.com)

В соцсети знакомые, близки, односельчане выражают слова соболезнования, и рассказывают, что девушка была веселой, красивой, жизнерадостной, утонченной и заботливой.

Скриншот постов с Facebook-страницы группы "НовА, тому що НОва - Михайлівка"

Ранее сообщалось, что под Винницей девочка неожиданно умерла в школе - у ребенка перед трагедией резко заболела голова.

Напомним, осенью в Государственной службе статистики рассказали, какие болезни чаще всего убивают украинцев.