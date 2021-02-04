Під Полтавою у дитсадку раптово померла 19-річна вихователька: скарг на здоров'я не було

Під Полтавою в дитячому садку померла 19-річна вихователька прямо на роботі - дівчину намагалися реанімувати, проте всі зусилля виявилися марними.

Трагедія сталася у селі Нова Михайлівка в Решетилівському районі. Про це передає видання Kolo.News.

Марина Русланівна Кундиль працювала в садочку з 18 років. Дівчина була вихователькою з напрямку інклюзії.

Зазначається, що скарг на здоров'я не було.

Вчора, коли дівчина сиділа з помічницею виховательки в спальні на стільчику біля хлопчика, у якого була асистенткою, вона раптом сказала: "Мені щось погано" і втратила свідомість, розповіла староста села Валентина Пазущан.

"Дітки вже спали, а ми, працівники, почали надавати допомогу, викликали батьків Марини, місцеву фельдшерку та з сусіднього села медиків (вони якраз були поряд, у нашому селі на виклику). Та й сама я маю медичну освіту, тож ми від самого початку намагались привести до тями нашу колегу", - каже завідувачка садка Марина Хорольська.

Марина Кундиль працювала в садочку з 18 років (фото: facebook.com)

Проте ані уколи, ані масаж серця, ані штучне дихання - нічого не допомагало.

Повідомляється, що "швидка" їхала 27 хвилин. Доти дівчині надавали допомогу троє медиків - сільський фельдшер, медсестра і фельдшер.

"Першою прибігла фельдшерка нашого ФАПу, згодом лікарі з сусіднього села, а потім вже й швидка прибула, але дівчина раптово померла, і всі реанімаційні заходи були бездієві - їх продовжували, але..." - каже староста.

Тепер фахівці повинні після розтину встановити, що ж призвело до трагедії.

Під Полтавою з невідомих причин померла дівчина-вихователька (фото: facebook.com)

У соцмережі знайомі, близькі, односельці висловлюють слова співчуття, і розповідають, що дівчина була веселою, красивою, життєрадісною, витонченою і турботливою.

Скріншот постів з Facebook-сторінки групи "НовА, тому що НОва - Михайлівка"

Раніше повідомлялося, що під Вінницею дівчинка несподівано померла в школі - у дитини перед трагедією різко заболіла голова.

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