До Полтави для переселенців із Донецької області Фонд Ахметова передав 1100 продуктових наборів
Фото: до Полтави для переселенців із Донецької області Фонд Ахметова передав 1100 продуктових наборів (прес-служба фонду)
Для людей, які евакуювалися з Донецької області до Полтави, прямує гуманітарна допомога. Фонд Ріната Ахметова спрямував до міста 1100 продуктових наборів. Видачі проходитимуть у хабі Волноваського району "Пліч-о-пліч" у Полтаві.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Допомога призначена для переселенців, які обслуговуються у хабі та мають статус:
- пенсіонерів,
- людей з інвалідністю,
- малозабезпечених громадян.
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.