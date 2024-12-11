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В Полтаву для переселенцев из Донецкой области Фонд Ахметова передал 1100 продуктовых наборов

Среда 11 декабря 2024 17:49
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В Полтаву для переселенцев из Донецкой области Фонд Ахметова передал 1100 продуктовых наборов Фото: в Полтаву для переселенцев из Донецкой области Фонд Ахметова передал 1100 продуктовых наборов (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, которые эвакуировались из Донецкой области в Полтаву, идет гуманитарная помощь. Фонд Рината Ахметова направил в город 1100 продуктовых наборов. Выдачи будут проходить в хабе Волновахского района "Бок о бок" в Полтаве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь предназначена для переселенцев, обслуживаемых в хабе и имеющих статус:

  • пенсионеров,
  • людей с инвалидностью,
  • малообеспеченных граждан.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов Полтава Донецкая область
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