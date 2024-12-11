Фото: в Полтаву для переселенцев из Донецкой области Фонд Ахметова передал 1100 продуктовых наборов (пресс-служба фонда)

Для людей, которые эвакуировались из Донецкой области в Полтаву, идет гуманитарная помощь. Фонд Рината Ахметова направил в город 1100 продуктовых наборов. Выдачи будут проходить в хабе Волновахского района "Бок о бок" в Полтаве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.