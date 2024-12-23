У Полтаві переселенці незахищених катгорій отримують гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Допомога призначена для переселенців, які обслуговуються у хабі та мають статус:

пенсіонерів,

людей з інвалідністю,

малозабезпечених громадян.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.