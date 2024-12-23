В Полтаве переселенцы незащищенных катгорий получают гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Помощь предназначена для переселенцев, которые обслуживаются в хабе и имеют статус:

пенсионеров,

людей с инвалидностью,

малообеспеченных граждан.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.