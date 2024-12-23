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У Полтаві переселенці незахищених катгорій отримують гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Понеділок 23 грудня 2024 15:24
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У Полтаві переселенці незахищених катгорій отримують гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова Фото: у Полтаві переселенці незахищених катгорій отримують гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для людей, евакуйованих із Донецької області до Полтави, триває видача допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них 1100 продуктових наборів. Видачі розгорнулися у хабі Волноваського району "Пліч-о-пліч", що працює у місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Допомога призначена для переселенців, які обслуговуються у хабі та мають статус:

  • пенсіонерів,
  • людей з інвалідністю,
  • малозабезпечених громадян.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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