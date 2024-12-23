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В Полтаве переселенцы незащищенных катгорий получают гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Понедельник 23 декабря 2024 15:24
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В Полтаве переселенцы незащищенных катгорий получают гуманитарную помощь от Фонда Ахметова Фото: в Полтаве переселенцы незащищенных катгорий получают гуманитарную помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, эвакуированных из Донецкой области в Полтаву, продолжается выдача помощи. Фонд Рината Ахметова передал для них 1100 продуктовых наборов. Выдачи развернулись в хабе Волновахского района "Бок о бок", работающем в городе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь предназначена для переселенцев, которые обслуживаются в хабе и имеют статус:

  • пенсионеров,
  • людей с инвалидностью,
  • малообеспеченных граждан.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

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