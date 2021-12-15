В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото)

Так, местные жители недовольны, потому что из-за того, что у женщины под домом собралась свалка, заводятся грызуны. Также у себя дома соседи неоднократно видели крыс.

"Мою посуду, посмотрела, а у меня на пороге крыса сидит, лапки моет. А перед этим у соседей две крысы сидели на столе, к этим тоже заходили крысы, потому что стало холодно и они начали куда - то прятаться", - сказала соседка Елена Андреева.

Также в Подольском районном совете рассказали, что мусор со двора женщины вывозили в прошлом году. Тогда отходы загрузили в 20 крупных автомобилей.

В Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города (suspilne)

"Там бумага, я даже в сапожки бумагу потолок и пол холодный, даже на пол приходится бумагу стелить. Печь не могу растопить, потому что будет огонь. Люди увидят и будут поджигать мои вещи, семь раз уже жгли. Что это за безобразие? Я что не имею права себе домой принести что-то? У них автомобили, квартиры, сколько добра. Я что имею какие-то претензии к их добру? Банки есть, консервация, которую я в церкви брала, надо перебирать", - рассказала полтавчанка Татьяна Приходько.

В то же время мусор со двора женщины будут вывозить и на этот раз. Отходы планируют утилизировать до конца этого года.

В Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города (suspilne)