У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото)

Так, місцеві жителі незадоволені, бо через те, що у жінки під будинком зібралося звалище, заводяться гризуни. Також у себе вдома сусіди неодноразово бачили щурів.

"Мию посуд, подивилась, а в мене на порозі щур сидить, лапки миє. А перед цим у сусідів два щури сиділи на столі, до цих теж заходили щури, бо стало холодно і вони почали кудись ховатися", - сказала сусідка Олена Андреєва.

Також у Подільській районній раді розповіли, що сміття з двору жінки вивозили торік. Тоді відходи завантажили у 20 великих автомобілів.

У Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста (suspilne)

"Там папір, я навіть у чобітки папір стелю і підлога холодна, навіть на підлогу доводиться папір стелити. Піч не можу розтопити, тому що буде вогонь. Люди побачать і будуть підпалювати мої речі, сім разів вже палили. Що це за неподобство? Я що не маю права собі додому принести щось? У них автомобілі, квартири, скільки добра. Я що маю якісь претензії до їхнього добра? Банки є, консервація, яку я в церкві брала, треба перебирати", - розповіла полтавка Тетяна Приходько.

Водночас сміття з двору жінки вивозитимуть і цього разу. Відходи планують утилізувати до кінця цього року.

У Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста (suspilne)