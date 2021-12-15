ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото)

Новина українською →
Полтава, Среда 15 декабря 2021 15:23
В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото) В Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Полтаве женщина сносит под свой дом пакеты с мусором и всевозможные отходы. Вещи, по ее словам, она собирает более 20 лет. К тому же мусора уже настолько много, что видна только крыша здания.

Об этом пишет "Суспільне".

Так, местные жители недовольны, потому что из-за того, что у женщины под домом собралась свалка, заводятся грызуны. Также у себя дома соседи неоднократно видели крыс.

"Мою посуду, посмотрела, а у меня на пороге крыса сидит, лапки моет. А перед этим у соседей две крысы сидели на столе, к этим тоже заходили крысы, потому что стало холодно и они начали куда - то прятаться", - сказала соседка Елена Андреева.

Также в Подольском районном совете рассказали, что мусор со двора женщины вывозили в прошлом году. Тогда отходы загрузили в 20 крупных автомобилей.

В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото)В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото)В Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города (suspilne)

"Там бумага, я даже в сапожки бумагу потолок и пол холодный, даже на пол приходится бумагу стелить. Печь не могу растопить, потому что будет огонь. Люди увидят и будут поджигать мои вещи, семь раз уже жгли. Что это за безобразие? Я что не имею права себе домой принести что-то? У них автомобили, квартиры, сколько добра. Я что имею какие-то претензии к их добру? Банки есть, консервация, которую я в церкви брала, надо перебирать", - рассказала полтавчанка Татьяна Приходько.

В то же время мусор со двора женщины будут вывозить и на этот раз. Отходы планируют утилизировать до конца этого года.

В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото)В Полтаве женщина 20 лет тянет домой мусор со всего города: видна только крыша (фото)В Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города (suspilne)

Ранее мы сообщали, что под Одессой отдыхающие оставили после себя горы мусора.

Также мы писали, что в Днепре сборщики мусора с пистолетом напали на коммунальщиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
мусор
LITE
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы