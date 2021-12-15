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У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото)

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Полтава, Середа 15 грудня 2021 15:23
У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото) У Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтаві жінка зносить під свій будинок пакети зі сміттям та усілякі відходи. Речі, за її словами, вона збирає понад 20 років. До того ж сміття вже настільки багато, що видно тільки дах будівлі.

Про це пише "Суспільне".

Так, місцеві жителі незадоволені, бо через те, що у жінки під будинком зібралося звалище, заводяться гризуни. Також у себе вдома сусіди неодноразово бачили щурів.

"Мию посуд, подивилась, а в мене на порозі щур сидить, лапки миє. А перед цим у сусідів два щури сиділи на столі, до цих теж заходили щури, бо стало холодно і вони почали кудись ховатися", - сказала сусідка Олена Андреєва.

Також у Подільській районній раді розповіли, що сміття з двору жінки вивозили торік. Тоді відходи завантажили у 20 великих автомобілів.

У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото)У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото)У Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста (suspilne)

"Там папір, я навіть у чобітки папір стелю і підлога холодна, навіть на підлогу доводиться папір стелити. Піч не можу розтопити, тому що буде вогонь. Люди побачать і будуть підпалювати мої речі, сім разів вже палили. Що це за неподобство? Я що не маю права собі додому принести щось? У них автомобілі, квартири, скільки добра. Я що маю якісь претензії до їхнього добра? Банки є, консервація, яку я в церкві брала, треба перебирати", - розповіла полтавка Тетяна Приходько.

Водночас сміття з двору жінки вивозитимуть і цього разу. Відходи планують утилізувати до кінця цього року.

У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото)У Полтаві жінка 20 років тягне додому сміття з усього міста: видно лише дах (фото)У Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста (suspilne)

Раніше ми повідомляли, що під Одесою відпочивальники залишили після себе гори сміття.

Також ми писали, що у Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників.

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