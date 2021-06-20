В Полтаве вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ

В Полтаве двое мужчин сорвали флаг Украины и флагшток, к которому он был прикреплен, с могилы АТОшника Антона Цедика с позывным "Эней". Видео их действий попало на видеокамеры.

Об этом инциденте рассказал Александр Сороковой на своей странице в Facebook .

На кадрах видно, как двое неизвестных шли по Аллее Героев. После чего один из них вырвал флаг с могилы военного.

По словам Сорокового, мужчины принесли украденный флаг на авторынок. При этом они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они размахивали флагом, и никто им не сделал замечания.

Через некоторое время они оставили флаг, и ушли в неизвестном направлении. В конце рабочего дня один из молодых предпринимателей забрал флаг в дом. По его словам, он их знает.

Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и ищет вандалов. Украденный флаг правоохранители изъяли у предпринимателя.

В Полтаве двое мужчин сорвали флаг Украины с могилы погибшего военного (фото: facebook.com/aleksandr.sorokovoj)

Отметим, что АТОшник Антон Цедик 1987 года рождения и служил в батальоне "Донбасс". Он погиб 29 августа 2014 года в Иловайском котле. Во время атаки боевиков он находился в автомобиле. После взрыва его тело сильно обгорело, но родственники смогли его опознать.