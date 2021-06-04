В Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фото

В Ужгороде еврейском кладбище произошел акт вандализма - неизвестные повредили несколько надгробий. Инцидент случился на окраине города в Радванке.

Об этом 4 июня передали в Объединенной еврейской общине Украины в Telegram .

Сообщается, что вандалы разбили надгробия в четверг, во второй половине дня.

На кладбище количество поврежденных мацев составило 10 штук из всех чуть более 60, расположенных тут (старейшее еврейское надгробие датируется 1855 годом).

Также в сети показали фото с поврежденными надгробными камнями.

В Ужгороде вандалы повредили надгробия на еврейском кладбище (фото: t.me/UJCUkraine)

Объединенная еврейская община Украины по факту инцидента обратилась с заявлением в Главное управление Нацполиции в Закарпатской области.

Отмечается, что около месяца назад несколько надгробных камней были разрушены на Старом еврейском кладбище Ужгорода по улице Котляревского.