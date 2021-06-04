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В Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фото

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Ужгород, Пятница 04 июня 2021 17:29
В Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фото Коллаж РБК-Украина: в Ужгороде на еврейском кладбище произошел акт вандализма
Автор: Владимир Костырин

В Ужгороде еврейском кладбище произошел акт вандализма - неизвестные повредили несколько надгробий. Инцидент случился на окраине города в Радванке.

Об этом 4 июня передали в Объединенной еврейской общине Украины в Telegram.

Сообщается, что вандалы разбили надгробия в четверг, во второй половине дня.

На кладбище количество поврежденных мацев составило 10 штук из всех чуть более 60, расположенных тут (старейшее еврейское надгробие датируется 1855 годом).

Также в сети показали фото с поврежденными надгробными камнями.

В Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фотоВ Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фотоВ Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фото

В Ужгороде вандалы повредили надгробия на еврейском кладбище (фото: t.me/UJCUkraine)

Объединенная еврейская община Украины по факту инцидента обратилась с заявлением в Главное управление Нацполиции в Закарпатской области.

Отмечается, что около месяца назад несколько надгробных камней были разрушены на Старом еврейском кладбище Ужгорода по улице Котляревского.

Ранее сообщалось, что зимой под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил на сельском кладбище.

Также мі писали о том, что в декабре 2020-го под Запорожьем фермер уничтожил старое еврейское кладбище, которое находилось рядом с его участком.

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