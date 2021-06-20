У Полтаві вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ
У Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України і флагшток, до якого він був прикріплений, з могили АТОшника Антона Цедіка з позивним "Еней". Відео їх дій потрапило на відеокамери.
Про цей інцидент розповів Олександр Сороковий на своїй сторінці в Facebook.
На кадрах видно, як двоє невідомих йшли по Алеї Героїв. Після чого один з них вирвав прапор з могили військового.
За словами Сорокового, чоловіки принесли вкрадений прапор на авторинок. При цьому вони перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони розмахували прапором, і ніхто їм не зробив зауваження.
Через деякий час вони залишили прапор, і пішли в невідомому напрямку. В кінці робочого дня один з молодих підприємців забрав прапор в будинок. За його словами, він їх знає.
Поліція проводить розслідування, опитує свідків і шукає вандалів. Вкрадений прапор правоохоронці вилучили у підприємця.
У Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України з могили загиблого військового (фото: facebook.com/aleksandr.sorokovoj)
Зазначимо, що АТОшник Антон Цедік 1987 року народження і служив в батальйоні "Донбас". Він загинув 29 серпня 2014 року в Іловайськ котлі. Під час атаки бойовиків він перебував в автомобілі. Після вибуху його тіло сильно обгоріло, але родичі змогли його впізнати.
Нагадаємо, вандали розтрощили обладнання поїзда Укрзалізниці, недавно модернізованого за 60 млн.
Раніше в Ужгороді вандали розбили надгробки на єврейському кладовищі.