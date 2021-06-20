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У Полтаві вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ

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Полтава, Неділя 20 червня 2021 22:36
У Полтаві вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ Фото: в Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України з могили загиблого військового (facebook.com/aleksandr.sorokovoj)
Автор: Styler

У Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України і флагшток, до якого він був прикріплений, з могили АТОшника Антона Цедіка з позивним "Еней". Відео їх дій потрапило на відеокамери.

Про цей інцидент розповів Олександр Сороковий на своїй сторінці в Facebook.

На кадрах видно, як двоє невідомих йшли по Алеї Героїв. Після чого один з них вирвав прапор з могили військового.

За словами Сорокового, чоловіки принесли вкрадений прапор на авторинок. При цьому вони перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони розмахували прапором, і ніхто їм не зробив зауваження.

Через деякий час вони залишили прапор, і пішли в невідомому напрямку. В кінці робочого дня один з молодих підприємців забрав прапор в будинок. За його словами, він їх знає.

Поліція проводить розслідування, опитує свідків і шукає вандалів. Вкрадений прапор правоохоронці вилучили у підприємця.

У Полтаві вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ

У Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України з могили загиблого військового (фото: facebook.com/aleksandr.sorokovoj)

Зазначимо, що АТОшник Антон Цедік 1987 року народження і служив в батальйоні "Донбас". Він загинув 29 серпня 2014 року в Іловайськ котлі. Під час атаки бойовиків він перебував в автомобілі. Після вибуху його тіло сильно обгоріло, але родичі змогли його впізнати.

Нагадаємо, вандали розтрощили обладнання поїзда Укрзалізниці, недавно модернізованого за 60 млн.

Раніше в Ужгороді вандали розбили надгробки на єврейському кладовищі.

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Полтава вандализм
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