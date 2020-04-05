У Полтаві вандал потрапив на відео під час розгрому пам'ятника воїнам АТО

Пам'ятники воїнам АТО розбили в Полтаві (фото: pixabay.com)

У Полтаві невідомий розбив пам'ятники воїнам АТО

Пам'ятники воїнам АТО були розбиті хуліганом в Полтаві. У неділю, в поліцію Полтави зателефонували і повідомили, що хтось пошкодив меморіальні таблички воїнам АТО.

Була розбита меморіальна табличка, яка встановлена в пам'ять про Мирославу Кабушці на стіні школи № 18 і меморіальна табличка, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи № 9.

Меморіальна табличка воїну АТО (фото: facebook.com/police.polt)

Крім того, була спроба пошкодити табличку, встановлену Олександру Горячевскому на стіні школи № 25, але цього зробити не вдалося, оскільки табличка виявилася антивандальною.

Меморіальна табличка воїну АТО (фото: facebook.com/police.polt)

При цьому про всіх трьох випадках повідомили в 4, 6, та 7 годин ранку. У поліції заявили, що за даними фактами порушено кримінальні провадження за статтею 297 КК України (Осквернення або руйнування пам'ятника).

Меморіальна табличка воїну АТО (фото: facebook.com/police.polt)

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3-х до 5-ти років. Зараз тривають слідчі дії.

Один з фрагментів вчинення вандалізму зняла камера відеоспостереження.

Вандал розбиває меморіальну табличку воїну АТО (відео: YouTube)

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