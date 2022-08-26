UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтаве учительница говорила детям о "зверствах Азова" и поддерживала "Л/ДНР": детали скандала

Учительница из Полтавы оправдывала Россию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Полтаве учительница биологии и химии на дистанционных уроках рассказывала детям "дикие вещи". Она утверждала, что "ЛНР" и "ДНР" нужно признать, а военных из Азова обвиняла в "зверствах".

О предательнице сообщается в реестре судебных решений.

Детали скандала

Отмечается, что учительница в общеобразовательной школе I-III ступеней №4 Полтавского городского совета Полтавской области, во время проведения он-лайн уроков для учащихся средних и старших классов, с 2021 г. по 2022 г. учебный год, через программу удаленной конференц-связи ZOOM, неоднократно распространяла материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, признавала правомерной оккупацию части территории Украины, и осуществляла глорификацию представителей вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины.

Имя преподавателя не указывается.

Также учительница принципиально вела занятия с детьми на русском языке, что есть нарушением закона.

Педагог обсуждала возможность разработки биологического оружия на территории Украины и осуждала деятельность полка "Азов", бойцы которого якобы пытали пленных, "засовывая пленным иголки под ногти".

Какое наказание получила педагог

После таких скандальных заявлений преподавателя уволили из заведения в июле, а также она не могла выезжать из города без ведома следователя.

Но 22 августа судья Жовтневого райсуда Полтавы Владимир Бугрий отпустил ее под личное обязательство.

После завершения расследования предательнице Украины грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Как мы ранее писали, блогерша из Днепра считает украинский язык причиной войны.

Также читайте, что "ватную" учительницу в Житомире ждет суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
учительница