В Полтаве учительница говорила детям о "зверствах Азова" и поддерживала "Л/ДНР": детали скандала

Детали скандала

Отмечается, что учительница в общеобразовательной школе I-III ступеней №4 Полтавского городского совета Полтавской области, во время проведения он-лайн уроков для учащихся средних и старших классов, с 2021 г. по 2022 г. учебный год, через программу удаленной конференц-связи ZOOM, неоднократно распространяла материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, признавала правомерной оккупацию части территории Украины, и осуществляла глорификацию представителей вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины.

Имя преподавателя не указывается.

Также учительница принципиально вела занятия с детьми на русском языке, что есть нарушением закона.

Педагог обсуждала возможность разработки биологического оружия на территории Украины и осуждала деятельность полка "Азов", бойцы которого якобы пытали пленных, "засовывая пленным иголки под ногти".

Какое наказание получила педагог

После таких скандальных заявлений преподавателя уволили из заведения в июле, а также она не могла выезжать из города без ведома следователя.

Но 22 августа судья Жовтневого райсуда Полтавы Владимир Бугрий отпустил ее под личное обязательство.

После завершения расследования предательнице Украины грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.