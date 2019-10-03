В Полтаве пьяный "коп" избил битой студента: появилось видео из больницы

Фото: Студента избил "коп" с другом (Коллаж РБК-Украина)

Появилось видео избитого полицейским студента, который лежит в больнице

В Полтаве пьяный полицейский с сыном напали на женщину и избили бейсбольной битой 17-летнего студента, который оказался в больнице с разрывом селезенки. В сюжете ТСН сообщают, что полицейский набросился на парня абсолютно без причины. Врачам пришлось удалить молодому человеку селезенку.

17-летний Максим попал в реанимацию и его состояние до сих пор остается крайне тяжелым. Пока что он не может прокомментировать случившееся.

"Его били битой. Когда я спросила у него, били ли в голову, он ответил мне, что смог увернуться", - рассказала мать потерпевшего Максима.

В тот злополучный вечер Максим с девушкой возвращался домой, когда обратил внимание, что их преследуют двое мужчин. Полицейский с товарищем набросились на них, а те начали убегать. В это время две женщины сделали замечание нападавшим, чем навлекли на себя еще большую агрессию со стороны мужчин.

Соседи рассказали, что двое неадекватных мужчин живут в доме рядом. Один из них действующий полицейский, другой - его сын, который был на Донбассе в зоне боевых действий. Сейчас мужчины иногда "развлекаются" с алкоголем, выходя после этого на улицы города. Сейчас Максим в больнице, но "коп" пытается замять дело и договориться с родственниками пострадавшего.