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В Полтаве пьяный "коп" избил битой студента: появилось видео из больницы

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 09:36
В Полтаве пьяный "коп" избил битой студента: появилось видео из больницы
Фото: Студента избил "коп" с другом (Коллаж РБК-Украина)

Появилось видео избитого полицейским студента, который лежит в больнице

В Полтаве пьяный полицейский с сыном напали на женщину и избили бейсбольной битой 17-летнего студента, который оказался в больнице с разрывом селезенки. В сюжете ТСН сообщают, что полицейский набросился на парня абсолютно без причины. Врачам пришлось удалить молодому человеку селезенку.

17-летний Максим попал в реанимацию и его состояние до сих пор остается крайне тяжелым. Пока что он не может прокомментировать случившееся.

"Его били битой. Когда я спросила у него, били ли в голову, он ответил мне, что смог увернуться", - рассказала мать потерпевшего Максима.

В тот злополучный вечер Максим с девушкой возвращался домой, когда обратил внимание, что их преследуют двое мужчин. Полицейский с товарищем набросились на них, а те начали убегать. В это время две женщины сделали замечание нападавшим, чем навлекли на себя еще большую агрессию со стороны мужчин.

Соседи рассказали, что двое неадекватных мужчин живут в доме рядом. Один из них действующий полицейский, другой - его сын, который был на Донбассе в зоне боевых действий. Сейчас мужчины иногда "развлекаются" с алкоголем, выходя после этого на улицы города. Сейчас Максим в больнице, но "коп" пытается замять дело и договориться с родственниками пострадавшего.

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