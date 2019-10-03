У Полтаві п'яний "коп" побив битою студента: з'явилося відео з лікарні

Фото: побив Студента "коп" з одним (Колаж РБК-Україна)

З'явилося відео побитого поліцейським студента, який лежить у лікарні

У Полтаві п'яний поліцейський з сином напали на жінку і побили бейсбольною битою 17-річного студента, який опинився в лікарні з розривом селезінки. В сюжеті ТСН повідомляють, що поліцейський накинувся на хлопця абсолютно без причини. Лікарям довелося видалити молодому хлопцю селезінку.

17-річний Максим потрапив до реанімації і його стан досі залишається вкрай важким. Поки що він не може прокоментувати те, що трапилося.

"Його били битою. Коли я запитала у нього, чи били в голову, він відповів мені, що зміг ухилитися", - розповіла мати потерпілого Максима.

В той нещасливий вечір Максим з дівчиною повертався додому, коли звернув увагу, що їх переслідують двоє чоловіків. Поліцейський з товаришем накинулися на них, а ті почали тікати. У цей час дві жінки зробили зауваження нападникам, чим накликали на себе ще більшу агресію з боку чоловіків.

Сусіди розповіли, що двоє неадекватних чоловіків живуть у будинку поруч. Один з них діючий поліцейський, інший - його син, який був на Донбасі у зоні бойових дій. Зараз чоловіки іноді "розважаються" з алкоголем, виходячи після цього на вулиці міста. Зараз Максим в лікарні, але "коп" намагається зам'яти справу і домовитися з родичами потерпілого.