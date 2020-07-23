В Полтаве очередной "террорист" грозит всех взорвать: видео и фото с места спецоперации

В Полтаве очередной "террорист" угрожает работникам полиции гранатой РГД-5. Правоохранители проводят спецоперацию по обезвреживанию мужчины. В местных СМИ появились фото и видео с места происшествия.

Так, в полиции сообщают, что это некий автоугонщик, который не захотел сдаваться полиции. А вот местные СМИ уточняют, что ситуация гораздо сложнее, так как у него в заложниках полицейский. Позже информацию про заложников подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко.

Спецоперацию под названием "Гром" проводят на улице Остапа Вишни, территория вокруг административного суда окружена. С мужчиной ведутся переговоры.

"Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - указано в сообщении полиции.

В Полтаве полиция пытается обезвредить мужчину с гранатой (видео: YouTube/ІРТ Полтава)

В Telegram-канале "Департамент карного розшуку" также подтвердили, что у мужчины был заложник - работник уголовного розыска. Но потом заложника он обменял на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна.

"После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном, согласно его требований, транспортном средстве, в направлении выезда из города", - сказано в сообщении.

Спецоперация продолжается.

В Полтаве спецоперация с заложниками и мужчиной с гранатой (фото: Департамент карного розшуку)

Ранее мы писали, что появились резонансные детали про луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками 21 июля.