В Полтаве студент-иностранец угнал автомобиль с двумя детьми (фото)

В Полтаве иностранец похитил автомобиль с детьми (Коллаж РБК-Украина)

Похититель после угона машины совершил на ней ДТП

В Полтаве иностранный студент похитил автомобиль, в котором находилось двое детей. Причинить вред малышам преступник не успел, так как его быстро пойман.

В Полтаве полиция задержала студента из Судана, который учится в одном из высших учебных заведений города. Молодой человек похитил автомобиль, в котором находилось двое детей, 2012 и 2019 годов рождения. Детали рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Инцидент произошел в понедельник, 24 августа. В полицию поступила информация от мужчины о том, что по улице Соборности неизвестный мужчина завладел его автомобилем марки "Опель", в салоне которого находились двое маленьких детей.

"Полицейские обнаружили данный автомобиль на улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и стал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя", - говорится в сообщении полиции.

В Полтаве студент-иностранец похитил автомобиль с двумя детьми в салоне (Фото: Национальная полиция)

Задержанный оказался 20-летним жителем Судана, который проходит обучение в одном из вузов Полтавы. По какой причине парень совершил преступление, на данный момент не сообщается.

Нарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

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