У Полтаві студент-іноземець викрав автомобіль з двома дітьми (фото)

У Полтаві іноземець викрав автомобіль з дітьми (Колаж РБК-Україна)

Хлопець після викрадення машини скоїв на ній ДТП

У Полтаві іноземний студент викрав автомобіль, в якому знаходилося двоє дітей. Заподіяти шкоду малюкам злочинець не встиг, через те, що його швидко спіймали.

У Полтаві поліція затримала студента з Судану, який навчається в одному з вищих навчальних закладів міста. Молодий чоловік викрав автомобіль, в якому знаходилося двоє дітей, 2012 і 2019 років народження. Подробиці розповіли у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Інцидент стався в понеділок, 24 серпня. У поліцію надійшла інформація від чоловіка про те, що по вулиці Соборності невідомий чоловік заволодів його автомобілем марки "Опель", у салоні якого перебували двоє маленьких дітей.

"Поліцейські виявили даний автомобіль на вулиці Маршала Бірюзова. Чоловік, який керував авто, зіткнувся з відбійником і став тікати. Проте поліцейським вдалося наздогнати та затримати правопорушника", - йдеться в повідомленні поліції.

У Полтаві студент-іноземець викрав автомобіль з двома дітьми в салоні (Фото: Національна поліція)

Затриманий виявився 20-річним жителем Судану, який проходить навчання в одному з ВНЗ Полтави. З якої причини хлопець скоїв злочин, на цей момент не повідомляється.

Порушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України.

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