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В Киеве ограбили гендиректора одного из центральных телеканалов

Вторник 25 августа 2020 15:24
В Киеве ограбили гендиректора одного из центральных телеканалов
В Киеве ограбили гендиректора телеканала (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Домушники воспользовались отсутствием хозяев на праздничных выходных

В Киеве злоумышленники пробрались в квартиру генерального директора "1+1 Продакшн" Дмитрия Зубко. Они открыли дверь квартиры отмычкой и вынесли ценные вещи.

Как рассказал пострадавший в полиции, грабители обчистили его квартиру в Печерском районе и вынесли из помещения ювелирные украшения. Дмитрий Зубко уехал из дома на праздничные выходные и отсутствовал в квартире с 15:00 22 августа до 20:30 24 августа. Об этом пишет издание Vesti.

Кражу Дмитрий Зубко обнаружил по возвращении домой и сразу вызвал полицию. После осмотра места происшествия стало понятно, что воры повредили замок на входных дверях и открывали их скорее всего отмычкой. Из квартиры вынесли золотые украшения в общей сумме на 81 тысячу гривен. Похищена цепочка, 2 крестика и одно кольцо.

Как заявили соседи, на выходных они ничего подозрительного не видели. Выяснилось, что видеокамер нет ни на доме, ни на прилегающей территории. Эти факторы значительно усложнят поиск преступников.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Хмельницком вор придумал хитрую схему кражи денег с карт клиентов супермаркета.

А также сообщали о том, что украинцам рассказали, как обворовывают пассажиров в аэропортах и кто в этом замешан.

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